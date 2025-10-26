Haberler

Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 29 Yaralı

Güncelleme:
Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 29 kişi yaralandı. Saldırılarda apartmanlarda hasar meydana geldi ve yangınlar çıktı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
