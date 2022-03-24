- Kiev'e bağlı bölgeler Rusya tarafından vuruldu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 29 gündür devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.