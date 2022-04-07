Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
- Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü
KİEV - Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı 43. günde sürüyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünde Rus ordusunun bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Köydeki evlerin hepsinin savaşın izlerini taşıdığı kameraya yansırken, neredeyse tamamının harabeye döndüğü göze çarptı.