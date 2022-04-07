Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

- Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

KİEV - Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 43. günde sürüyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünde Rus ordusunun bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Köydeki evlerin hepsinin savaşın izlerini taşıdığı kameraya yansırken, neredeyse tamamının harabeye döndüğü göze çarptı.

Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title