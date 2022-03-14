Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü - Haberler

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Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus birlikleri sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Rusya tarafından bu sabah saatlerinde Başkent Kiev'de atılan roketlerden biri Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Havada imha edilen roketin parçalara ayrılmasının ardından Kurenovka semtinde bulunan binaların üzerine roket parçaları düştü. Binada oturan Ukraynalılar panik halinde evlerini boşaltırken, binanın camlarının ve duvarlarının yıkıldığı görüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

Kiev'de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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