Kiev'de tahliye merkezlerine radyasyon tehlikesine karşı iyot tabletleri dağıtıldı Güncel Haberler Ukrayna'nın başkenti Kiev ve başkente bağlı bölgelerdeki tahliye merkezlerine, radyasyon tehdidine karşı iyot tabletleri gönderildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve başkente bağlı bölgelerdeki tahliye merkezlerine, radyasyon tehdidine karşı iyot tabletleri gönderildi. Kiev Belediyesinin açıklamasında, radyasyon tehlikesinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere, başkent ve bölgesindeki tahliye noktalarına iyot tabletlerinin ulaştırıldığı belirtildi. Belediyenin radyasyon riskine karşı yeterli miktarda iyot tedarik ettiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili Ukrayna Kiev Güncel Haberler

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