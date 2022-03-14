Son dakika haberi | Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü - Haberler

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Son dakika haberi | Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre - Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus roketine ait parçalarını düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

- Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

KİEV - Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus roketine ait parçalarını düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ediyor. Rusya'ya ait bir roket, Ukrayna ordusu tarafından imha edilmesinin ardından parçalara ayrılarak Kurenivka bölgesine düştü. Şiddetli bir patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, roket parçalarının düştüğü anda caddede bulunan bir otobüste ve çevredeki birçok yapıda büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika haberi | Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

Son dakika haberi | Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

Son dakika haberi | Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Roket, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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