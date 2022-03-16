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Kiev'de Patlama Sesleri

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da başkent Kiev Rus güçlerinin hedefinde.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da başkent Kiev Rus güçlerinin hedefinde. 15 Mart günü yerel saatle sabah 05.00'te kentte patlama sesleri duyuldu. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaş bir Avrupa ülkesine İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük saldırı niteliğinde

DailyMotion.com / Güncel

Patlama, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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