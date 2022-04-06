Kiev'de Mayın Temizleme Operasyonu
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Ukraynalı acil durum ekipleri başkent Kiev'i mayından arındırma çalışmalarını başlattı.
Ukraynalı acil durum ekipleri başkent Kiev'i mayından arındırma çalışmalarını başlattı. Ülkeyi işgal eden Rus güçlerinin geri çekildiği bölgeler topçu mermileri ile dolu. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal sürecinde Ukrayna'dan 4 milyondan fazla kişi ayrıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalde 1.400'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Rus yetkililer sivilleri hedef almadıkları iddiasında
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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