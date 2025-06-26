Kiev’de Kırım Tatar Milli Bayrak Günü Kutlandı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine devlet yetkilileri, diplomatlar ve Kırım Tatarlarının temsilcileri katıldı. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, bayrağın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım'ın özgürlüğü için simge olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatar Milli Bayrak Günü vesilesiyle kutlama töreni düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'nün kutlandığı belirtildi.

Kiev'de Dışişleri Bakanlığı binasının önündeki kutlama programına, Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri, Bakanlık çalışanları, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) temsilcileri, milletvekillileri, diplomatlar ve diğer davetlilerin katıldığı bildirildi.

Kırım Tatar milli bayrağının, altın sarısı rengindeki Tarak Tamga ve gök mavisi renginden oluştuğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mavi renk, açık gökyüzünü, barışı ve özgürlüğü simgeler. Bu, Türk halkları tarafından uzun zamandır kutsal olarak kabul edilen bir renktir."

Törende bayrağın göndere çekildiği kaydedilen açıklamada, "Bugün bu bayrak, Ukrayna'nın, özgür bir Kırım için umudunu temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Kırım Ukrayna'dır ve her zaman Ukrayna olarak kalacak"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Kırım Tatar Milli Bayrak Günü vesilesi ile X hesabından yazılı açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Altın Tamgalı mavi bayrak, sürgüne katlanan, Sovyet baskısına ve soykırımına direnen ve şimdi Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgaline karşı dimdik duran insanların sesidir."

Bayrağın, ülkesinde ve dünyanın birçok noktasında Ukrayna bayrağının yanında dalgalandığını ifade eden Sybiha, "Bayrak kesinlikle özgür Ukrayna'nın Kırımı'nda tekrar dalgalanacak. Kırım Ukrayna'dır ve her zaman Ukrayna olarak kalacak." dedi.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov ise yayımladığı mesajda, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'nün Ukrayna ve Kırım Tatar Türkleri için önemini vurguladı.

Bayrağın, Kırım Tatar Türk halkının Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesine karşı verdiği mücadeleyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması yönünde verilen mücadelenin sembolü haline geldiğini kaydeden Çubarov, "Bugün bu bayrak, Kırım'ın Ukrayna'yla bölünmezliğinin bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü

Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarları'nın milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı, 2010'da 26 Haziran gününü Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak ilan etmiş, o günden bu yana her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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