Kiev'de Hükümet Binasına İHA Saldırısı: Yangın ve Yaralılar

KİEV, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir hükümet binasının Rusya'nın insansız hava aracı saldırısında isabet alması sonucu binada yangın çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, pazar günü Telegram'da yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre yangının hava savunma sistemlerinin bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından çıktığını belirtti.

Başbakan Yulia Svyrydenko da Telegram'daki paylaşımında, "İlk kez bir hükümet binası, çatısı ve üst katları dahil olmak üzere hasar gördü. Kurtarma ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor" dedi.

Devlet Acil Durum Servisi, saldırılarda en az iki kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kiev'in Sviatoshynskyi bölgesinde bulunan dokuz katlı bir bina da saldırılarda kısmen yıkıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Facebook'ta Rusya'nın gece boyunca 805'i insansız hava aracı ve 13'ü füze olmak üzere 818 hava saldırı aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı.