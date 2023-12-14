Kiev'de Hava Saldırısı: En Az 53 Kişi Yaralandı

KİEV, 14 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Dniprovskyi bölgesindeki bir çukurda füze parçaları arayan insanlar, 13 Aralık 2023.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, günün erken saatlerinde başkentin büyük bir hava saldırısına uğradığını ve olayda en az 53 kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)