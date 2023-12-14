Kiev'de Hava Saldırısı: En Az 53 Kişi Yaralandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Dniprovskyi bölgesinde gerçekleşen hava saldırısında en az 53 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırının erken saatlerinde meydana geldiğini açıkladı.
KİEV, 14 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Dniprovskyi bölgesindeki bir çukurda füze parçaları arayan insanlar, 13 Aralık 2023.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, günün erken saatlerinde başkentin büyük bir hava saldırısına uğradığını ve olayda en az 53 kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)