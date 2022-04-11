Kiev'de Endişeli Bekleyiş - Haberler

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Kiev'de Endişeli Bekleyiş

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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