Kiev'de Endişeli Bekleyiş
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Rusya'nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor.
Rusya'nın Kiev çevresinden çekilmesiyle başkentte yaşayanlar geride kalan yıkım ve ölümler nedeniyle çok üzgün olduklarını söylerken bazıları kent ve çevresinde sağlanan kısmi barışın geçici olabileceğini belirtiyor
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