Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı - Haberler

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Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

AA - Güncel
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Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı.

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı. İrpin'in çıkışındaki Kiev'in ilk semti olan Sviatoşinski'de kurulan tahliye merkezine getirilen sivillerin sayısında artış olduğu gözlendi.

Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

AA / Güncel

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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