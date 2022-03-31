Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki çatışmaların bu sabahtan itibaren kısmen azalmasıyla İrpin şehrinden Kiev'e tahliyeler arttı. İrpin'in çıkışındaki Kiev'in ilk semti olan Sviatoşinski'de kurulan tahliye merkezine getirilen sivillerin sayısında artış olduğu gözlendi.