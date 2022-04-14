Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı - Haberler

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Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkesine savaş açan Rusya Federasyonu'nu Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkesine savaş açan Rusya Federasyonu'nu Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı.

Kliçko, başkent Kiev'de "Mariupol Kahramanları" isminin verilmesi öngörülen parkta incelemelerde bulundu ve fidan dikme programına katıldı.

Belediye Başkanı Kliçko, daha sonra yaptığı açıklamada, Moskova ile Kiev'in dostluğu adına daha önce burada bir heykelin bulunduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna halkına katliam düzenlediğini savunan Kliçko, "Rusya bize saldırırken, Ukrayna halkına etnik temizlik yaparken, Ukrayna halkını ve Ukrayna şehirlerini yok ederken nasıl bir dostluk üzerinde konuşabiliriz." dedi.

Söz konusu parka "Mariupol Kahramanları" adının verilmesi için yarın Kiev Belediye Meclisi'nde oylamanın yapılacağını aktaran Kliçko, yarınki oturumda ayrıca Kiev'de Moskova ve Minsk isimleri taşıyan sokak, cadde ve metro isimlerinin de değiştirilmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

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