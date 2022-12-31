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Kiev Belediye Başkanı: "Rusya'nın Kiev'e saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı"

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Kiev Belediye Başkanı: 'Rusya'nın Kiev'e saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkente yönelik bugün yapılan Rus saldırıları hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kliçko, Kiev'in Solomyansk, Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde meydana gelen patlamalarla ilgili " Rusya'nın, başkentteki sivil hedeflere yönelik saldırısı sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken 6'sına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti." dedi.

Kliçko saldırılar nedeniyle başkentin bazı noktalarında sivil altyapıların hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna basınına göre, ülkenin diğer şehirlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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