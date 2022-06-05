Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu - Haberler

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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitsky semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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