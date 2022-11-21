Kıdemli Uzman: Çin, Halk Sağlığında Uygun Maliyetle Sonuca Ulaşıyor

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Xuetao Cumartesi günü başlayan 2. Dünya Sağlık Forumu'nda Çin'in halk sağlığına yaptığı yatırımın uygun maliyetle yüksek performans getirdiğini söyledi.

Kıdemli sağlık uzmanına göre, Çin nüfusunun ortalama yaşam süresi 78,2 yıla ulaştı ve ülkenin temel sağlık göstergeleri orta ve yüksek gelirli ülkelerin ortalama seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Tsinghua Üniversitesi tarafından başlatılan bu yılki foruma, 10 ülke ve bölgeden yaklaşık 70 tanınmış akademisyen ve uluslararası kuruluş üyesi katılıyor.

Çin'in küresel sağlık yönetişimine derin bağlılığını sürdüreceğini, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni aktif olarak uygulayacağını ve Kovid-19 salgınıyla savaşmak için birlikte çalışacağını belirten Cao, ülkenin sağlıkla ilgili uluslararası işbirliğini ve değişimleri kapsamlı bir şekilde ilerleteceğini ve herkes için küresel bir sağlık topluluğunun inşası için çalışacağını da sözlerine ekledi.

Etkinliğe Tsinghua Üniversitesi Vanke Halk Sağlığı Okulu'nun Dekan Yardımcısı Liang Wannian da katıldı.

Liang, Çin'in sağlık yönetişim sistemini ve savunmasız gruplar için kapasitesini geliştirmeye çalıştığını, yaşlıların, engellilerin, kadınların ve çocukların temel sağlık ihtiyaçlarına odaklanarak sağlık hizmet sistemini sürekli iyileştirdiğini söyledi.