KİCK BOKSÇU İKİZ KARDEŞLER, İL ŞAMPİYONASINA KARLA KAPLI BAHÇEDE HAZIRLANIYOR

VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Turan ve Meşure Sağlam çiftinin ikiz çocukları Muhammedhan ve Muhammedcan Sağlam (16), kentte önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan kick boks İl Şampiyonasına, evlerinin önündeki karla kaplı bahçede hazırlanıyorlar. İkiz kardeşlerin hedefi, önce il, sonra Türkiye Şampiyonu olup, milli takıma seçilmek. Torunlarının çalışmalarını izleyen Ferit Sağlam, "Dondurucu soğuğa rağmen şampiyonaya hazırlanıyorlar. Torunlarımla gurur duyuyorum. Onları izlemekten büyük bir zevk alıyorum. İnşallah Türkiye Şampiyonasına katılırlar. 'dedi.

Van'da 1,5 yıl önce Kick boks sporuna başlayan Turan ve Meşure Sağlam çiftinin ikiz çocukları Muhammedhan ve Muhammedcan Sağlam, yaz aylarında olduğu gibi kışın dondurucu soğuğunda da evlerinin önündeki bahçede kick boks çalışmaları yapıyor. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Kick boks İl Şamiyonasına, evlerinin önündeki karla kaplı bahçede hazırlanan ikiz kardeşlerin, hedefi önce il şampiyonu olmak, ardından da Türkiye Şampiyonasına katılmak. Karşılıklı kick boks çalışması yapan ikizleri, dedeleri Ferit Sağlam da yalnız bırakmıyor.

İKİZ TORUNLARIMIMLA GURUR DUYUYORUM'

Dede Sağlam, kar kış demeden şampiyonaya hazırlanan torunlarını izlemekten büyük bir zevk duyduğunu belirterek, "Ben de onları destekliyorum.Onları çok seviyorum. Spor yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl şampiyonluğa aday olurlar. Kar, soğuk demeden iyi hazırlanıyorlar. İkiz torunlarımın spor merakı, daha önce sürekli gittikleri spor sahasında başladı. Benim de bir sporcu arkadaşım vardı. Dedi ki, bu ikisinin vücutları kick boksa elverişlidir. Gelsin çalıştırayım. Bir süre oraya gittiler. Şimdi de evimizin önünde çalışmalarını sürdürüyorlar. Dedeleri olarak onları izlemekten büyük bir zevk alıyorum. Onlarla gurur duyuyorum."dedi.

HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK'

Kick Boks İl Şampiyonasına ikiziyle maç yaparak hazırlanan Muhammedhan Sağlam,"Bu spora ikizimle birlikte 1,5 yıl önce başladık. İl Şampiyonasına hazırlanıyoruz.Hedegimiz milli takıma seçilmek. Biz, evin önünde çalışma yaparken dedem de sürekli bizi izliyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Güzel bir spor. Hedefimiz önce il şampiyonu olmak, sonra Türkiye Şampiyonu olup milli takıma seçilmek. Bunun için kar kış demeden evimizin bahçesinde çalıyoruz.Bundan zevk alıyoruz."dedi.

Muhammedcan Sağlam ise, kar-kış demeden şamiyonaya hazırlandıklarını, hedeflerinin Türkiye Şaümpiyonu olmak olduğunu dile getirdi.