Kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı DİYARBAKIR'da, oyun oyanken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu M.S. (3), yanarak ağır yaralandı. DİYARBAKIR'da, oyun oyanken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu M.S. (3), yanarak ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Dicle ilçesinde meydana geldi. Birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Hisarcık Dicle Güncel Haberler

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