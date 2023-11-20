KIBRIS TÜRKÜLERİ ANTALYA'DA YANKILANDI

TÜRKİYE Emekli Subaylar Derneği Antalya Şubesi'nin oluşturduğu TESUD Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 100'üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'Kıbrıs Türküleri Konseri' düzenledi. Konserde sanatseverler Kıbrıs Türküleriyle keyifli bir akşam geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümleri onuruna TESUD Türk Halk Müziği Korosu 'Kıbrıs Türküleri' konseri düzenledi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Muratpaşa Belediyesi ve YÖRSİD tarafından düzenlenen konser, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Türk Bayrağı ve Kıbrıs Bayraklarıyla donatılan konsere KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Emekli Albay Mehmet Bektaş, TESUD Antalya Şube Başkanı Vural Önal, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, çok sayıda emekli subay ve aileleri katıldı. Konserde 'Magusa Limanı', 'Dildirga', 'Ovalarda Gonnara' gibi Kıbrıs Türküleri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

'BİZİ YAVRU VATANA GÖTÜRDÜLER'

Kıbrıs Türkülerini dinleyerek mutlu olduğunu belirten KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, 'Bizi yavru vatana götürüp getirdiler. Çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

Emekli Albay Mehmet Bektaş ise 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü onuruna Türk Halk Müziği Koromuzla bu etkinliği düzenledik. Cumhuriyet mücadelemizin her safhasında can veren aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Aramızda bulunan Gazilerimiz var, göğüslerinde onur temsili madalyaları var onlara en derin minnetlerimizi sunuyorum. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik olur' değişinden yola çıkarak TESUD Halk Müziği Koromuz, bizlere Kıbrıs Türkülerinden derledikleri ezgileri sundu. Emek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkonsolos Cem Topçu ve Aykut Ege'ye plaket takdim edilmesinin ardından konser 100'üncü Yıl Şarkısı 'Parla' ile sona erdi.(DHA)