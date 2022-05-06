Bulgaristan'da Hristiyan ve Müslümanlar çifte bayramda bir araya geldi

Bulgaristan'da 6 Mayıs Ordu ve Cesaret Günü ile Hıdrellez, ülkenin Yunanistan sınırına yakın Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinde "çifte bayram" olarak kutlandı.

Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali iline bağlı Kirkovo İlçesi Belediye Başkanı Şinasi Süleyman'ın himayesindeki kutlamalar kapsamında bölgedeki tarihi Yedi Kızlar Camisi'nde mevlit okundu, Çorbaciyisko (Çorbacılar) köyünde ise Müslümanların desteği ile restore edilen "Sveti Georgi Kilisesi" yeniden ibadete açıldı.

Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının, ırk, din ve etnisite ayrımı yapmadan, daima uyum, huzur ve mutluluk içinde yaşadığını belirterek, "Hristiyan alemi burada 'Gergövden' olarak adlandırdığı bayramını Müslümanların Hıdrellezi ile hep birlikte kutlar." dedi.

Günlük hayatında tamamen kaynaşmış olan iki dini topluluğun arasında sağlanan huzurlu dostluk bağları kapsamında bayramların da ortak kutlandığına işaret eden Süleyman, şöyle konuştu:

"Sakinlerinin yüzde 90'ı aşkın Müslüman olan bir belediyede yaşıyoruz. Turistik akımını çok olduğu bir bölgede bulunduğumuz için bugün kilisemizi de restore edilmiş haliyle yeniden ibadete açmakla sevdiklerimizin bir ihtiyacını daha yerine getirmiş olduk. Belediyemizin gayretleri ile 30 yıldır yıkım içinde kalmış Sveti Georgi Kilisesi yeniden kapılarını açtı."

Ailesine ait bir arazide bulunan kilisenin restorasyon ve onarımının girişimini yürüten Sofya Tıp Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Krasimir Vizov da "Çatısı çökmüş ve 30 yıldır kendi kaderine terk edilmiş olan bir kiliseyi Müslüman kardeşlerimizin ve Kirkovo Belediye Başkanlığının desteği ile yeniden ayağa kaldırıp, ibadete açmış olduk. Dinin bir anlamı kardeşlik de olmalı. Biz bunu böyle biliriz ve buna inanırız." diye konuştu.

Yedi Kızlar Camisi'nde mevlit

Kirkovo ilçesine bağlı Podkova (Nalbantlar) köyü bölgesinde bulunan 600 yıllık Yedi Kızlar Camisi'nde de her yıl 6 Mayıs'ta Ordu ve Cesaret Günü'ne denk gelen Hıdrellez bayramı dolayısıyla mevlit okundu.

Tamamen ahşaptan yapılmış caminin avlusu ve çevresinde bir araya gelen 3 bini aşkın Müslüman, barış, sağlık ve bereket için dua okudu.

Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız, sahip oldukları çeyizleri ve tüm mal varlıklarını satıp, toplanan para ile bu bölgedeki Nalbantlı köyündeki camiyi demir çivi kullanmadan bir gecede inşa etti. Daha sonra ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha haber alınamadı.

Yedi Kızlar Camisi'nin yıkık olan 30 metrelik minaresi 2015 yılında yeniden inşa edilmişti.

Mevlitten sonra iki bayram dolayısıyla düzenlenen şenlikler Kirkovo'ya taşındı.

Kirkovo meydanında toplanan halk, belediyenin düzenlediği eğlence programı kapsamında bölgeden çeşitli müzik ve dans topluluklarının katılımıyla türküler söyledi, halaylar çekti.

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