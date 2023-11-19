Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi, tarihi gerçekleri geleceğe taşıyacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Türkiye'nin destekleri ile hizmete giren ve tarihi gerçekleri geleceğe taşımayı hedefleyen Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde, Osmanlı döneminden bugüne Kıbrıs'taki Türk kültürü, mücadele tarihi ve KKTC'nin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Türkiye'nin destekleri ile hizmete giren ve tarihi gerçekleri geleceğe taşımayı hedefleyen Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde, Osmanlı döneminden bugüne Kıbrıs'taki Türk kültürü, mücadele tarihi ve KKTC'nin kuruluş sürecine ait onlarca eser ile 51 heykel yer alıyor.

Daha önce Milli Mücadele Müzesi adı altında Lefkoşa'nın tarihi surlarının Musalla Burcu üzerindeki Mücahitler sitesinde kurulu müze, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ankara Etimesgut Belediyesinin katkıları ile yeniden düzenlenerek Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete girdi.

Açılışı, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 15 Kasım'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan müzede, Kıbrıs Türk halkının 1878'de başlayan ve aralıksız devam eden milli mücadelesine ait askeri ve sivil belgeler, silahlar, tablolar, kıyafetler ve tarihi fotoğraflar sergileniyor. Müzenin bahçesinde de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kıbrıs davasında emeği geçen 51 tarihi kişiliğin heykelleri bulunuyor.

Müze bahçesinde ayrıca Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 1963'ten 1974'e kadar Rum saldırılarına karşı mücadelelerde kullandığı o dönemin zırhlı araçları ile top sergileniyor.

Mücadele yıllarında Türkiye'den Kıbrıs'a silah taşıyan balıkçı teknesinden, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in aldığı eğitimler ve pilotluk bröveleri ile 1963 yılında düşen uçağına ait parçalara kadar onlarca eserin sergilendiği müze ile Kıbrıs Türklerinin geçmişlerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Milli Mücadele Müzesi'nin yeniden düzenlenerek Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete girme süreci 2 yıl önce başladı.

Yeniden düzenleme sürecinde, Etimesgut Belediyesi plastik sanatlar atölyesinde 14 sanatçı ile yapılan eserlerin gerçeğe uygunluğu akademik kurul tarafından kontrol edildi.

"Bu müze ile milli kültürümüz gençlere anlatılacak"

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu müze ile milli kültürümüz gençlere anlatılacak. Burası milli varoluşumuzun görsel olarak sanatsal bir yönü. Müzenin yeniden yapılandırılarak hizmete açılmasında emeği bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel'e şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bayar, müzede yer alan eserler sayesinde gençlerin, yabancıların ve halkın, mücadele günlerinden bugünlere nasıl gelindiğini öğreneceğini ve anımsayacağını dile getirerek, müzenin açılışının Kıbrıs Türk halkı için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Müzenin yeniden düzenlenmesi ve heykellerin yapımını sanatçı ekibi ile gerçekleştiren Mimar Alper Çınar da sergilenen eserlerle gençlerin KKTC'nin hangi şartlarda kurulduğunu anlamalarını hedeflediklerini söyledi.

Müzedeki heykel ve eserlerin oluşturulmasında geleceği de işin içine kattıklarını belirten Çınar, "Çocukların dokunarak, görerek ve izleyerek öğrenmesine dayalı eğitimin daha başarılı ve kalıcı olduğuna karar verilmesi üzerine, müzenin kurulmasında temel yaklaşımız bu oldu." diye konuştu.

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde Kıbrıs davasına hizmet etmiş 51 tarihi kişiliğin heykelinin bulunduğunu aktaran Çınar, projeyi büyük bir ekibin yürüttüğünü, 51 heykelden tamamlanmamış olan 4'ünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.