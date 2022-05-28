Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek - Haberler

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Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kıbrıs'ta Mehmetçikten yangınla mücadeleye destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangını söndürme çalışmalarına bölgede görevli Mehmetçiklerin de destek olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) orman yangını söndürme çalışmalarına bölgede görevli Mehmetçiklerin de destek olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görevli Mehmetçiklerimiz; KKTC'nin Girne bölgesinde dün meydana gelen ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, KKTC makamlarıyla koordineli şekilde, iş makineleri ve itfaiyelerle destek sağladı" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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