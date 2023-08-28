Kıbrıs'ta esir edilerek ağır işkenceler görmüştü... Türkiye'nin ilk basın şehidi mezarı başında anıldı

SİVAS - 1974 yılında savaş muhabiri olarak görev yaparken Rumlar tarafından esir alınarak vurulan gazeteci Adem Yavuz, ölümünün 49'uncu yılında kabri başında anıldı.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na savaş muhabiri olarak katılan ve Türkiye'nin ilk basın şehidi olan Adem Yavuz, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından esir alınıp ağır işkenceler gördükten sonra gözleri bağlıyken vurulan Adem Yavuz, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettia. Vasiyeti üzerine memleketi Sivas'ın Hafik İlçesi Çınarlı köyüne defnedilen gazeteci Adem Yavuz, ölümünün 49'uncu yılında mezarı başında akrabaları ve sevenleri tarafından anıldı.

"Gelecek nesillere anlatmak için buradayız"

Şehit gazeteci Adem Yavuz'un öz yeğeni Aydın Yavuz, Şehit gazeteci Adem Yavuz'u gelecek nesillere aktarmak için mezarı başında olduklarından bahsederek, "Kıbrıs Barış Harekatına gazeteci olarak gitti ve Rumlar tarafından şehit edildi. Ben şehit düştüğünde askerdeydim. Yaralı olarak Adana'ya götürülmüş, tedaviye yanıt vermemiş ve şehit düşmüş. Cenazesi Ankara'ya götürülmüş daha sonrasında köye getirildi. Burası çok kalabalıktı, Hafik ilçesine kadar araba gelmişti. Bugünde biz yıl dönümü olması sebebiyle bütün ailesi olarak buradayız. Dua edip mezarını temizliyoruz. Adem Yavuz'u gelecek nesillere, torunlarıma anlatmak için buradayız ve her ölüm yıl dönümünde burada etkinlik yapıyoruz" dedi.

"Bize Kıbrıs'a gittiğini söylemedi"

Hatice Yavuz, Adem Yavuz'un gitmeden önce herkesi ziyaret ettiğini ama Kıbrıs'a göreve gittiğini söylemediğinden bahsederek, "Adem Yavuz şehit düşünce ben 2 yıllık evliydim. Gitmeden önce geldi hepimizi ziyaret etti, bizlere harçlık verdi ve gitti. Bize Kıbrıs'a gittiğini söylemedi. Daha sonrasında şehit haberi geldi, biz yıkıldık. Annesi felçliydi ve Adem Yavuz annesine çok düşkündü, bambaşka bir insandı. Biz onu hiç unutamıyoruz, elbiseleri hala evlerimizde asılı" diye konuştu.

"Kıbrıs'a gideceğini ailesinden ve arkadaşlarından saklamıştı"

Şehit gazetecinin arkadaşı Şemsettin Özkan, Adem Yavuz'un tüm Türkiye için önemli birisi olduğundan bahsederek, "Adem Yavuz'la ben görev yaparken görüştük. Kıbrıs'a gideceğini ailesinden ve arkadaşlarından saklamıştı. Biz şehit haberini aldığımızda halk olarak çok üzüldük. Önce Adana da müdahale edildi. Dünyanın her yerinden çeşitli doktorlar ve profesörler geldi. Yapılan tedaviye yanıt vermedi ve şehit oldu. Her zaman uğrardı köye, annesini ziyaret ederdi. Dedem köyün imamıydı o zaman, Adem Yavuz gelir ondan köy halkı hakkında bilgiler alırdı. Çok sevecen ve iyi bir insandı. Türkiye için büyük bir kayıp oldu" ifadelerini kullandı.