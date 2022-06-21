Kıbrıs Rum kesimi, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak - Haberler

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Kıbrıs Rum kesimi, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Kıbrıs Rum kesimi, Fransa'dan 6 savaş helikopteri alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Meclis Savunma Komitesi, Rum Milli Muhafız Ordusuna Fransa'dan 6 savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon avroluk ek ödeneğe onay verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Meclis Savunma Komitesi, Rum Milli Muhafız Ordusuna Fransa'dan 6 savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon avroluk ek ödeneğe onay verdi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY ile Fransa arasında savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma, kısa süre sonra imzalanacak.

Rum Meclis Savunma Komitesi, Fransız "Airbus Helicopters" şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon avroluk ek ödeneği onayladı.

Helikopterlerin toplam maliyetleri ise 140 milyon avro olacak.

Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak.

GKRY'nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağı da bildirildi.

Rus helikopterleri Sırbistan'a satılacak

Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusunun elinde bulunan 11 Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan'a satılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

Buna göre, Rus helikopterlerinin eskimesi ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo yüzünden bakımlarının imkansız gözükmesi sebebiyle helikopterlerin, AB üyesi olmayan ve helikopterlerin bakımıyla ilgili sorun yaşamayacağı düşünülen Sırbistan'a satılmasına karar verildi.

Fransız helikopterlerinin Ada'ya gelmesinin ardından eski Rus helikopterleri Sırbistan'a gönderilecek.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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