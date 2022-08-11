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Kıbrıs Rum kesimi, Aliyev-Tatar görüşmesinden rahatsız oldu

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Kıbrıs Rum kesimi, Aliyev-Tatar görüşmesinden rahatsız oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de yaptığı görüşmeden rahatsız oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de yaptığı görüşmeden rahatsız oldu.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY Dışişleri Bakanlığı, Tatar ile Aliyev'in 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldikleri Konya'da görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı Avrupa Birliği'yle ilişkiler üzerinden hedef almaya çalışan Rum yönetimi açıklamasında, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB'nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini iddia etti.

Açıklamada, "(GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının, bu gelişmeyle ilgili duyduğu hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği iletmek için çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunma talimatı vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Görüşme Konya'da oldu

Tatar ile Aliyev 9 Ağustos'ta Konya'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söylemişti.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurgulamıştı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Türkiye Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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