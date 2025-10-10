Kıbrıs Mücahitleri Belgeselinin KKTC'de Gala Gecesi

TRT Avaz yapımı "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" adlı belgeselin galası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

Kıbrıs'ta 1960'lı yıllardan 1974'teki Türkiye'nin Barış Harekatı'na kadar yaşanan zorlu süreçte Kıbrıslı mücahitlerin direnişini anlatan belgesel ile KKTC temalı yapımlarının tanıtıldığı gala, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Galaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın yanı sıra Türkiye ve KKTC'den davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan galada, daha sonra TRT Avaz'ın KKTC ile ilgili yapımları tanıtıldı.

"Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" adlı belgeselin gösteriminin ardından, Türk halk müziği sanatçıları Adile Kurt Karatepe, Zafer Albayrak, Senem Akdemir ve İsmail Altunsaray ile koro sanatçıları sahne aldı.

"Kıbrıs'ta federasyon, Türklerin azınlığa düşme tehlikesi olan bir zemindir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, TRT'nin güçlü sesiyle Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında hep yanında olduğunu hatırlatarak, "TRT o dönemde iletişim imkanları bu kadar güçlü değilken, Kıbrıs Türk halkının sesini ve mücadelesini ana vatana duyurabilmiş, bütün dünyaya Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu ve verdiği kutsal mücadeleyi duyurabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'ye uygulanan ambargo ve engellemeleri Türkiye'nin yardımıyla aştıklarına dikkati çekerek, Kıbrıs Türk halkının gönlünde kendi devleti ile kendi yolunda yürümek olduğunu söyledi.

Ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de caydırıcı bir güç olarak kalmasıyla KKTC'yi güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC yaşamalı, yaşatılmalı ve güçlendirilmeli. İleride bir çözüm olacaksa iki devletin işbirliği şeklinde bir çözüm olmalı. ve tabii ki bizim ön koşulumuz ve şartımız, her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın, huzurun ve güvenin teminatı olarak buradaki varlığını devam ettirmesidir."

Tatar, her alanda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye ile olan ilişkilerin her zaman Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunun altını çizdi.

Federasyon temelli müzakerelerin başarısızlığına dikkat çeken Tatar, "Federasyon, Rumlarla bir ortaklıktır. Dolayısıyla gelecekte Türklerin azınlığa düşürülmesi tehlikesini içeren bir anlaşma zeminidir. Aynı zamanda ön şart olarak Türkiye'nin buradan ayrılması, garantörlüğünün bir süre sonra ortadan kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesidir. Federasyon temelli önerilerin tekrar gündeme gelememesi için KKTC gerçeğinin daha çok tanıtımla dünyada kabulü sağlanmalıdır." diye konuştu. ???????