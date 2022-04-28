Kıbrıs'ın fethinin kumandanlarından Pertev Paşa'nın anıt türbesi Maraş'ta ziyarete açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinde yer alan kumandanlardan Şehit Pertev Paşa'nın anıt türbesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesindeki Maraş bölgesinde ziyarete açıldı.

Türbenin açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Başkanı İbrahim Benter, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer yetkililer katıldı.

Türbenin önünde gerçekleştirilen törende, Pertev Paşa'nın biyografisi okunurken Cumhurbaşkanı Tatar anıt özel defterini de imzaladı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinde Pertev Paşa'nın donanmanın önderlerinden olduğunu hatırlatarak türbenin yenilenerek tekrardan ziyarete açıldığını kaydetti.

"Buralar, 1571'den sonra vakıf malları olarak tarihimize kavuşturulmuş. Burada atalarımızın çok derin izleri vardır." diyen Tatar, Maraş'taki toprakların, ata malı olan vakıf mallarının İngiliz sömürge yönetimi döneminde hukuka meydan okunarak ve İngiltere ile Osmanlı arasındaki sözleşmeye aykırı olarak birilerine peşkeş çekildiğini söyledi.

Tatar, Rumlar ve Yunanlıların 1950 ve 1960'lı yıllarda üstünlüklerini kullanarak ve inşaatlar yaparak Maraş'ı turizme açtıklarını anımsatırken, kapalı Maraş konusundaki ihtilafta ise toprağının ata malı olarak EVKAF'ın olduğunu, üzerine yapılan inşaatların ise ayrı bir hukuk meselesi olduğunu söyledi.

Bir buçuk yıl önce Maraş açılımıyla yeni bir siyaset geliştirdiklerini de vurgulayan Tatar, bu yeni siyasetin Maraş'taki kamu alanlarının vatandaşların ve yabancı ziyaretçilere açılması olduğunu söyledi.

Tatar, Maraş'ta 47 yıl sonra yeni bir durumun ortaya çıkarıldığını, insanlığa kazandırmak için Maraş açılımı yapıldığını belirterek, "Biz hukuka uygun bir şekilde bu açılımı yaptık." dedi. Tatar, Maraş'ta hak iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla mallarına, mülklerine hakları ölçüsünde kavuşabileceklerini hatırlattı.

"Bu bizim egemenlik ağımızdadır"

Maraş'ın bütün olarak KKTC sınırları içerisinde olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu bizim egemenlik ağımızdadır. Farklı yerlerden farklı merkezlerden 'Maraş'ın BM kontrolüne verilmesini' ve 'Güven Artırıcı Önlemler bağlamında farklı şekilde birtakım al-vere girmeyi' asla kabul etmeyeceğimizi buradan bir kere daha vurguluyorum." dedi.

EVKAF Başkanı Benter de Pertev Paşa'nın, Kıbrıs'ın fatihanlarından olduğunu, fetihten sonra da Maraş'ta ve diğer yerlerde vakıf kurarak çeşitli hayır işlerinde bulunduğunu ifade etti.

Açılış töreninde, Gazimağusa Fazıl Polat Paşa imamı Faruk Seçkin Kuran-ı Kerim, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da dua okudu.

Türbenin açılışının ardından Maraş bölgesindeki Millet Bahçesi önünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası halk konseri verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Tatar da izledi.