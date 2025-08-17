Kıbrıs Güneyi'nde Hava Kuvvetleri Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi
Bakanlığın Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiği belirtildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel