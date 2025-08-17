Kıbrıs Güneyi'nde Hava Kuvvetleri Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
