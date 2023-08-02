Kıbrıs gazisine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları, ameliyat olan Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları, ameliyat olan Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i evinde ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz gün geçirdiği ameliyat sonrasında taburcu olarak evine gelen Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları ziyaret etti. Kıbrıs Gazisine geçmiş olsun dileklerini ileten çalışanlar, başta gazimiz olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar diledi. - BİLECİK