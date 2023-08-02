Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisine ziyaret

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları, ameliyat olan Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları, ameliyat olan Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i evinde ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz gün geçirdiği ameliyat sonrasında taburcu olarak evine gelen Kıbrıs gazisi Selami Gönen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bozüyük İlçe Müdürlüğü çalışanları ziyaret etti. Kıbrıs Gazisine geçmiş olsun dileklerini ileten çalışanlar, başta gazimiz olmak üzere tüm hastalarımıza şifalar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bozüyük Kıbrıs Gönen Aile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title