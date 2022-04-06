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KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Mut ilçesinde,1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Ahmet Yıldız (68) yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde,1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Ahmet Yıldız (68) yaşamını yitirdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Ahmet Yıldız, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, tören için Laal Paşa Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, ilçe protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi ilçeye bağlı Barabanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı, Kalp Krizi, Hisarcık, Gazi, Güncel, Haberler

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