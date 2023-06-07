Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Haberler
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ta eski futbolcusu ve Kıbrıs gazisi Hüseyin Lavas 70 yaşında hayatını kaybetti.
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta eski futbolcusu ve Kıbrıs gazisi Hüseyin Lavas 70 yaşında hayatını kaybetti. Lavas için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Zonguldak'ta 4 çocuk babası, 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüseyin Lavas akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kdz. Ereğli ilçesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Hüseyin Lavas için Uzun Mehmet Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Maharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Lavas'ın tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Lavas'ın cenazesi Terakki Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.