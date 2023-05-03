Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hamit Karakuş, Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Adıyaman'dan alınarak Kahta ilçesine getirildi.

Askerlerin omzunda dualarla Salkımbağı köyü camisine getirilen cenaze, öğleden sonra kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Karakuş'un ailesi ve yakınları, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Umut Solmaz, Şehit ve Gazi Yakınları Derneği temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.