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Kıbrıs Gazisi Şerafettin Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Şerafettin Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şerafettin Turgut, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene çok sayıda vatandaş ve yetkili katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şerafettin Turgut'un cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Turgut için Koca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Turgut'un naaşı, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene Turgut'un yakınları, Söke Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, gazi ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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