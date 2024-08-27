Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi
Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi, Bayraktar köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene gazinin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.
Cenaze töreni için merkeze bağlı Bayraktar köyüne getirilen Kılıç'ın (71) Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı.