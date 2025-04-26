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Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ordu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde yapılan cenaze töreniyle defnedildi.

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi, Taşova'daki evinin önünde helallik alındıktan sonra Dereli Köyü Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ceylan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Ceylan'ın cenaze törenine ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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