Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan, Askeri Törenle Uğurlandı

DENİZLİ'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muhsin Tan (72), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp., tedaviye alındı. Gazi Tan, doktorların müdahalelerine rağmen dün, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Gazi Tan'ın askerler tarafından hastane morgundan alınan cenazesi ilk olarak Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Pirlibey Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada dua edilip, helallik alınmasının ardından Gazi Tan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Nurten Tan ve diğer yakınları gözyaşlarını boğuldu. Kıbrıs gazisi Muhsin Tan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra hava muhalefeti nedeni ile Denizli 11 Komando Tugayı Tören Takımı'nın omuzlarında Pirlibey Kapalı Pazar Yeri'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Denizli Merkez Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Onur Arda Bayrak, Nazilli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hasan Aybey, Nazilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil İbrahim Alıç ile Gazi Tan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Pirlibey Çarşı Camii imamının kıldırdığı namazın ardından Gazi Muhsin Tan'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konuldu. Gazi Tan'ın cenazesi Pirlibey Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), -