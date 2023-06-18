Kıbrıs gazisi Mehmet Yıldız Kırşehir'de toprağa verildi

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yıldız'ın cenazesi Kırşehir'de defnedildi. Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda taziyeleri kabul etti.

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yıldız'ın cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

Yıldız'ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Kıbrıs gazisi Yıldız'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kırşehir Vali Yardımcı İsmail Çetinkaya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.