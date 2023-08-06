Kıbrıs Gazisi Mehmet Özkorkmaz İçin Askeri Tören Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. İslahiye'de yaşayan ve dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Özkorkmaz için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Özkorkmaz, İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz (73),askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İslahiye'de yaşayan ve dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Mehmet Özkorkmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene; İslahiye 106'ncı Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Sedat Mercan, Topçu Albay Sinan Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Özkorkmaz, kılınan cenaze namazı sonrası İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.