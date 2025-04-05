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Kıbrıs Gazisi Mehmet Onay Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Onay, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Onay'ın cenazesi toprağa verildi.

Onay'ın cenazesi Hilvan Aile Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Onay'ın naaşı defnedildi.

Törene Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Onay ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel
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