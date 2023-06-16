Kıbrıs gazisi Mehmet Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Korkmaz (70) memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. İslambeyli köyündeki evinden vefat eden Korkmaz için köy caminde tören düzenlendi. Korkmaz'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi askeri tören ile köy mezarlığına götürüldü. Cenaze okunan duaların ardından toprağa verildi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici ile vatandaşlar katıldı.