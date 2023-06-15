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Kıbrıs gazisi Mehmet Altuntaş toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mehmet Altuntaş toprağa verildi

Güncel Haberler

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Altuntaş, Kahta ilçesinde toprağa verildi. Ankara'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden Altuntaş'ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adıyaman'dan alınarak Kahta ilçesine getirildi. Askerlerin omzunda dualarla Çobanlı Camisine getirilen Altuntaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi. Törene Altıuntaş'ın ailesi, akrabaları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Altuntaş, Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden Altuntaş'ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adıyaman'dan alınarak Kahta ilçesine getirildi.

Askerlerin omzunda dualarla Çobanlı Camisine getirilen Altuntaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Törene Altıuntaş'ın ailesi, akrabaları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Mehmet Altuntaş Adıyaman Ankara Kıbrıs Güncel Haberler

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