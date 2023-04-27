Kıbrıs gazisi Kocaman, Seydişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
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Seydişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kocaman'ın (70) cenazesi toprağa verildi.
Seydişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kocaman'ın (70) cenazesi toprağa verildi.
Hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Kocaman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ortakaraören Hanönü Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortakaraören Mezarlığı'nda defnedilldi.
Törene, Kocaman'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel