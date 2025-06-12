Kıbrıs Gazisi Kani Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kıbrıs gazisi Kani Demir'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, ailesi ve yerel yetkililer katıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kıbrıs gazisi Kani Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 71 yaşındaki Demir için Ünye Gogina Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve vatandaşlar katıldı.
Demir'in cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından Düzsaylan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel