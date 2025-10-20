Kıbrıs Gazisi Hasan Ordubakan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Edirne'de 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Ordubakan için askeri tören düzenlendi. Cenazesi, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Acı Çeşme Mezarlığına defnedildi.
Edirne'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Ordubakan'ın cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordubakan için Eski Cami'de askeri tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.
Ordubakan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Acı Çeşme Mezarlığına defnedildi.
Törene, Ordubakan'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel