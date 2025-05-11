Kıbrıs Gazisi Hasan Geleç'in Cenazesi Toprağa Verildi
Edirne'nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç'in cenazesi, Sarpdere köyü camisine getirildi ve ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Törene yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç'in cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü İpsala Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Geleç'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarpdere köyü camisine getirildi.
Geleç'in naaşı, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kerman, askeri erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel