Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisi Hasan Çalışkan, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Çalışkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Çalışkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Hasan Çalışkan, yaşamını yitirdi.

Evinden alınan Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Merkez Yeşil Camisi avlusuna getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Samet Başara, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Salıpazarı Kıbrıs Samsun Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title