Kıbrıs Gazisi Halil Fidan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Halil Fidan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan'ın cenaze töreni düzenlenerek toprağa verildi. Törene yakınları ve birçok vatandaş katıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

Fidan için, Karaisalar Mahallesindeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Fidan'ın yakınları, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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