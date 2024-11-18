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Kıbrıs Gazisi Dursun Okan'ın Cenaze Töreni Taşova'da Gerçekleşti

Kıbrıs Gazisi Dursun Okan'ın Cenaze Töreni Taşova'da Gerçekleşti
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için düzenlenen cenaze törenine, ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Okan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Taşova ilçesine getirildi.

Yukarı Baraklı köyünde evinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinde Okan için cenaze namazı kılındı.

Kıbrıs gazisi Dursun Okan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Okan'ın ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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