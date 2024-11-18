Kıbrıs Gazisi Dursun Okan'ın Cenaze Töreni Taşova'da Gerçekleşti

Vicdansız çete üyesinden korkunç bir itiraf geldi

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

Çete üyesinden mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Neden yaşatıyorsun?

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz