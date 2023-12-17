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Kıbrıs gazisi Dursun Büyük toprağa verildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Büyük, askeri törenle toprağa verildi. Büyük'ün cenazesi, Yeni Şarköy İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Büyük, askeri törenle toprağa verildi.

Rahatsızlığından dolayı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyük için Çarşı Camii'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazı ve törenin ardından Büyük'ün cenazesi, Yeni Şarköy İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Büyük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Fatih Solmazlar, Şarköy İlçe Garnizon Komutanı Bilal Sert ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Tekirdağ Kıbrıs Haberler

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